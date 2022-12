Speciale weekend: i nostri migliori consigli su cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Il Natale si sta avvicinando a grandi passi: ci aspettano ancora giorni frenetici dedicati perlopiù alla rincorsa dei regali e alla preparazione del pranzo di Natale. Certo, sono giornate convulse per i più grandi ma divertenti per i più piccoli perché è a loro che sono rivolti i numerosi appuntamenti con Babbo Natale che per l’occasione dispenserà regali e dolcetti. Sono davvero tanti e per sapere nel dettaglio dove potete trovarli vi rimandiamo all’Agenda Manifestazioni. Ma è anche tempo di Presepi e anche per questi (innumerevoli) consigliamo di leggere la stessa rubrica.



Per chi invece vuole immergersi per un’intera giornata nel clima di festa allora può catapultarsi a Bordighera dove domani ci sarà 'BordiChristmas': la città delle palme si trasformerà nel villaggio natalizio del divertimento, dell’animazione e dello shopping natalizio. Dalle 9.00 alle 19.00 Bordighera diventerà una grande isola pedonale e vedrà coinvolte le numerose attività dislocate lungo il percorso cittadino, chiuso per l’occasione al traffico veicolare, che attenderanno il pubblico per gli acquisti di Natale e fine anno. L’isola pedonale, creata per l’occasione, attenderà i più piccoli davanti ai Giardini del Palazzo del Parco, con numerosi giochi e laboratori. A fare da cornice all’evento, il mercatino natalizio dell’artigianato, dell’oggettistica e delle occasioni, che sarà allestito lungo il percorso pedonale. È previsto anche lo spettacolo 'C'è musica in piazza' con l'esibizione di quattro gruppi musicali dislocati in diversi punti del centro cittadino.

Ma in questo weekend c’è anche spazio per gli amanti delle sette note con spettacoli teatrali e musicali. Iniziamo con il teatro: a Bordighera il gruppo ‘Buonavoglia’ organizza per questa sera uno spettacolo benefico al Palazzo del Parco dal titolo ‘Bugiardi’ di A. Aycbourn. In scena gli attori del ‘Teatro dell’Albero’: Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Consuelo Benedetti e Paolo Paolino.

Un altro spettacolo benefico è quello ospitato oggi e domani nella Sala Parrocchiale Don Piana di Diano Marina. Si tratta della pièce ‘Sarto per Signora’, farsa brillante in tre atti di Georges Feydeau messo in scena dagli attori della Compagnia ‘Amici del Teatro’ e con le musiche del M° Diego Genta.

Continua ancora questo sabato la 3ª edizione della rassegna ‘Autunno/Inverno’ della Fita dedicata al teatro amatoriale imperiese: questa sera al Teatro Concordia di Diano Castello andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘Go Maccinin!’ messo in scena dalla compagnia ‘A Occhi Aperti’ di Imperia.



Gli eventi musicali sono prevalentemente a carattere natalizio: iniziamo con il concerto ‘Auguri alla città’ del Coro Mongioje di Imperia insieme al Coro ‘Troubar Clair’ di Vallecrosia in programma questa sera nella Chiesa di Cristo Re in via Trento ad Imperia.



Sempre questa sera nella ex Chiesa di Santa Lucia a Taggia l’appuntamento è con il concerto della ‘Family Band Gospel Choir’ dal titolo ‘Taggia in Gospel’, mentre la Banda Pasquale Anfossi di Taggia, diretta dal M° Vitaliano Gallo, sarà protagonista questo pomeriggio nella Sede del Club Tenco di Sanremo di un evento omaggio. Infatti il programma prevede brani di Modugno, Carosone e Mina. Concludiamo gli eventi di sabato con il concerto a ‘Lume di Candela’ con Volodymyr Baran al violino e Marika Mela al piano in programma all’Oratorio di San Francesco a Badalucco.

Domani pomeriggio a Sanremo due concerti si terranno in ‘plein air’: per la rassegna musicale Swing Corner of Christmas il Portico del Palafiori ospiterà il concerto ‘Swing & Soda’ con Luciano Capurro & Friends a cura del Centro Studi Musicali ‘Stan Kenton’. In Piazza Borea d’Olmo l’‘Happy Chorus’ interpreterà ‘L’incanto del Natale’. Un Concerto Gospel della Family Band Gospel Choir è quello in programma questo pomeriggio sul sagrato della Chiesa di Borgo Fondura a Imperia seguito da una degustazione di panettone, cioccolata calda e Vin Brulè.

Entrando ancor di più nell’atmosfera natalizia non si può non assistere alla Messa da Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart eseguita dal gruppo Corale dei Polifonici del Marchesato di Saluzzo e dall'Orchestra Bartolomeo Bruni della città di Cuneo. L’appuntamento è per domani sera a Dolcedo nella Chiesa parrocchiale San Tommaso. I solisti di questo appuntamento saranno il soprano Arianna Stornello, il contralto Sara Lacitignola, il tenore Stefano Gambarino e il basso Alessandro Yague.



A Villa Faraldi nel primo pomeriggio è di scena un concerto nella chiesa parrocchiale di San Antonio Abate dal titolo ‘Note in festa aspettando il Natale’ con Tiziana Zunino all’organo e Cinzia Ravotto, soprano.



Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo