Vallecrosia: domenica prossima banchetto natalizio di Fratelli d'Italia in Piazza del Popolo

Domenica 18 dicembre dalle 14 alle 16 in Piazza del Popolo a Vallecrosia il Circolo di Fratelli d'Italia della città ha organizzato un banchetto per fare gli auguri di Natale e di buon anno nuovo.

All'iniziativa saranno presenti la consigliera regionale Veronica Russo, il consigliere comunale e responsabile enti locali della provincia di Imperia Fabio Perri, il responsabile terzo settore della provincia di Imperia Mirko Valenti e il coordinatore cittadino del partito Alfonso Bruno.

“Fratelli d'Italia, che proprio in questi giorni festeggia i dieci anni di vita, non dimentica mai i propri concittadini. Vogliamo condividere con loro un momento di gioia omaggiando chi verrà a trovarci con un panettone – dice Veronica Russo – Partiamo domenica col banchetto in centro storico e venerdì 23 replicheremo l'iniziativa in centro città dalle 9 alle 12 presso Solettone Sud, vicino al distributore dell'acqua”.