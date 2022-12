'Sanremo Giovani' stasera in diretta dal Casinò: sul palco e in città anche i 22 Big del Festival di Febbraio

Aria di Festival oggi a Sanremo che, come sempre, respirerà l’anteprima della kermesse canora matuziana, nell’antipasto di dicembre con la rassegna dedicata ai giovani.

Stasera, con diretta su Rai 1, va in scena ‘Sanremo Giovani’ con 12 concorrenti, tra gli 8 selezionati dalla tv di Stato e 4 proposti dal ‘Area Sanremo’ il concorso della Fondazione Sinfonica promosso dal Comune matuziano. Sul palco allestito al Teatro dell’Opera del Casinò si esibiranno, Gianmaria con ‘La città che odi’, Giuse The Lizia con ‘Sincera’, Mannini con ‘Mille porte’, Mida con ‘Malditè’, Olly con ‘L'anima balla’, Sethu con ‘Sottoterra’, Shari con ‘Sotto voce’ e Will con ‘Le cose più importanti’. A loro si aggiungono i 4 di Area Sanremo: Colla Zio con ‘Asfalto’, i Fiat 131 con ‘Pupille’, Noor con ‘Tue Amelie’ e Romeo & Drill con ‘Giorno di scuola’.

Ma l’attesa sarà anche per i 22 partecipanti al Festival di febbraio che, già da oggi saranno in giro per la città e che sicuramente potranno essere notati dagli appassionati di musica. Si tratta di Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce e Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante e Ultimo. Tutti i ‘Big’ del Festival verranno presentati nel corso della serata al Casinò.

Un ulteriore ‘antipasto’ di ‘Sanremo Giovani’ sarà questa mattina a villa Magnolie dove, alle 9,45, Amadeus sarà l’ospite d’onore dell’inaugurazione ufficiale del nuovo Liceo Musicale del ‘Cassini’. Insomma una giornata speciale che fa da anteprima al Festival che andrà in scena dal 7 all’11 febbraio e che si preannuncia davvero scintillante, come fu nel 2020.