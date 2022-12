Per le feste a San Bartolomeo al Mare, sfilate a tema, musica e scoperta del territorio

Dopo il tradizionale Mercatino di Natale dello scorso week-end, quest’anno abbinato alla Festa dell’Olio nuovo, che ha ottenuto un riscontro più che lusinghiero, il calendario delle feste di San Bartolomeo al Mare prosegue con le celebrazioni religiose a partire dal 24 dicembre, giornata dedicata alla Santa Messa di Natale: dopo la Santa Messa delle 22.00, al Santuario di Nostra Signora della Rovere verrà servita la cioccolata calda, mentre la Santa Messa di Natale alla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo è fissata per le 22.30. La tradizionale Messa di Mezzanotte in latino si terrà come di consueto alle 24.00 presso il Santuario di Nostra Signora della Rovere.

I festeggiamenti per il nuovo anno proseguiranno poi sabato 31 dicembre con il Lungomare delle Nazioni allestito dal Club 500 Golfo Dianese e le 500 addobbate a tema natalizio, che rimarranno in esposizione sul lungomare per tutto il pomeriggio a partire dalle 14.00. Ad animare la passeggiata ci sarà lo showman Paolo Bianco fino alle 18.00 circa.

Domenica 1 gennaio, come da tradizione, appuntamento in piazza Torre Santa Maria per la Passeggiata del Primo dell’Anno con la guida ambientale escursionistica GAE Luca Patelli. Appuntamento alle 14.00 in piazza per iniziare insieme alla guida un lungo percorso che porterà a scoprire gli angoli nascosti di San Bartolomeo al Mare: dalle antiche borgate, alla pineta, fino agli oliveti e ai nuovi e vecchi coltivi. Un ottimo modo per dare il benvenuto all’Anno Nuovo, una passeggiata di due ore durante la quale sarà possibile vivere uno spaccato completo del territorio. Si consiglia abbigliamento e calzature adeguate a percorsi lungo mulattiere e sterrati, così come una borraccia d’acqua. I posti sono limitati perciò si rende obbligatoria la prenotazione al numero +39 347 600 6939. Chi resterà in piazza potrà apprezzare la musica dal vivo del Wine and Moses jazz quartet e gustare panettone e spumante offerti dall’Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare.