Sanremo: l’Istituto Colombo partecipa alla cerimonia di conferimento dei Premi Nobel e al progetto ‘Parola ai giovani’ con numerosi studenti del corso diurno e corso serale

L’Istituto Colombo di Sanremo si dice felice di avere partecipato, in esclusiva, con molti studenti del corso diurno e del corso serale alla cerimonia di conferimento dei Premi Nobel, che è stata trasmessa in diretta da Stoccolma il 10 dicembre alle 16.00, grazie al supporto dell’Associazione Internazionale Alfred Nobel.



"La cerimonia - si spiega nella nota - è stata animata dall’ Ambasciatore e dal personale dell’Ambasciata di Svezia, dal Prof. Massimiano Bucchi, docente dell’Università di Trento, divulgatore che collabora con la trasmissione Rai Super Quark e autore di numerosi libri tra cui ‘Giocare a dadi col mondo’ e ‘Come vincere un Premio Nobel’. Questo è stato un momento emozionante, che grazie alla possibilità di ascoltare i discorsi di investitura, è stato fonte d’ispirazione per le giovani generazioni e tutti gli studenti dell’Istituto Colombo hanno ottenuto un attestato di grande significato".

«Ringrazio – dichiara il Presidente della Associazione Alfred Nobel Roberto Pecchinino -, a nome dell'associazione ‘ALFRED NOBEL International Association – Sanremo’, la professoressa Francesca Rotta Gentile e la Dirigente dell'Istituto Colombo professoressa Lucia Jacona, per aver partecipato all'evento organizzato sabato 10 dicembre a Villa Nobel a Sanremo, con numerosi allievi dei corsi diurni e serali dell'Istituto Colombo, alla diretta in Live Streaming da Stoccolma, per la consegna dei ‘NOBEL PRIZE 2022’. La presenza dei ragazzi, ha contribuito al successo della manifestazione, realizzando uno degli scopi della nostra Associazione ‘contribuire a diffondere nei giovani studenti, il messaggio della conoscenza, della Scienza, della Medicina e della Letteratura, traendo ispirazione dai Premi Nobel’. La nostra speranza è di invogliare i giovani studenti a continuare gli studi, perchè solo lavorando sodo e superando gli ostacoli si ottengono i risultati, perchè tutti possono aspirare ad essere un ‘Premio Nobel’».

"Tanti ragazzi dell’ Istituto Colombo sono rimasti entusiasti della partecipazione a Villa Nobel alla prima tappa del tour nato dal progetto collettivo nazionale ‘Parola ai giovani’ per la redazione di un Manifesto culturale sul #Cambiamento, in collaborazione con i Musei Vaticani e il MAXXI, finanziato da Banca Ifis e Pulsee Energy. Una occasione davvero splendida, aperta a tutta la cittadinanza, per celebrare, nell’ambito della Nobel Week, la conclusione del Progetto Giovani , Programma Interreg Alcotra 2014-2020 - Pitem Prosol, gestito da Regione Liguria e Asl.

L’incontro è stato curato e moderato da Francesca Rotta Gentile, docente di lettere presso l’Istituto Colombo. Attraverso la lettura di alcune parole di cambiamento e riferimenti ai classici antichi, Giovanni Caccamo e la scrittrice Cristina dell’Acqua hanno condiviso con il pubblico percorsi e riflessioni su alcuni dei temi del Manifesto.

Gli studenti si sono lasciati coinvolgere dal format originale della scrittrice Cristina dell’Acqua e dal cantante Giovanni Caccamo, dalla sensibilità del cantautore ,dall’ empatia della scrittrice e da una atmosfera davvero favolosa e ricca di bellezza. Gli studenti hanno apprezzato molto anche perché è stato un incontro interattivo, a tratti commovente ed emozionante e certamente un confronto tra generazioni molto costruttivo, e anche una lezione speciale di educazione civica dove si è potuto riflettere su parole come dolore, sogno, uguaglianza, unicità, parità, giustizia, rispetto e cura!".