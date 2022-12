Nuovo centro servizi per anziani a Ventimiglia, Scullino: "Progetto voluto dalla mia amministrazione" (Foto)

“Il finanziamento per la costruzione di un nuovo centro servizi per anziani è importantissimo perché finalmente le persone più anziane avranno un centro sociale in cui potranno ritrovarsi e stare insieme” - commenta l’ex sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino riferendosi al progetto di un nuovo centro servizi per anziani nella città di confine.

Al comune di Ventimiglia verrà infatti destinata una somma pari a 1.360.693,38 euro per il progetto del nuovo centro servizi per anziani ammesso a finanziamento per l'investimento Pnrr "Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”. "Oggi a Ventimiglia gli anziani, soprattutto nel periodo invernale, non sanno dove andare e così rimangono in casa a guardare la televisione. Non c’è un punto di ritrovo per socializzare, per stare insieme, fare una discussione, giocare a carte o prendere un tè. E’ un fatto negativo che in una città di 25mila abitanti non ci sia un luogo di ritrovo per loro. Era un progetto voluto da me e dalla mia amministrazione. Ci eravamo dati tanto da fare e finalmente ora il finanziamento è arrivato con il Pnrr” - dice l’ex primo cittadino - “Il centro sociale e ricreativo per gli anziani verrà costruito di fronte alle scuole di via Veneto accanto all’ex palestra Gil e sono quasi 450 metri quadri. Avevamo già messo in bilancio una parte e adesso è arrivato 1.360.693,38 euro, ora c'è la condizione di istruire la pratica definitivamente e fare il bando di gara. Speriamo che il commissario faccia partire presto questo progetto“.

Il centro per anziani, voluto dall'ex amministrazione comunale, non è l’unico progetto che era stato iniziato dall’ex sindaco di Ventimiglia prima delle firme che hanno deciso lo scioglimento anticipato dell’amministrazione Scullino. “Finalmente tre progetti importantissimi stanno per essere finanziati: la protezione a mare, la passeggiata mare e il centro sociale. Piano piano stanno arrivando i finanziamenti” - dichiara Gaetano Scullino - "Sicuramente sarà fatto anche il bando di gara per il prolungamento della passeggiata Belvedere sul mare visto che il commissario ha deciso di portare avanti il progetto”.

Durante l’amministrazione Scullino erano stati richiesti fondi per i vari progetti che avevano lo scopo di migliorare la città. “Andavamo molto bene, eravamo continuamente alla ricerca di finanziamenti. Quando a giugno purtroppo noi abbiamo smesso di avere questo impegno amministrativo, avevamo fatto già tutte le richieste. Intanto avevamo ricevuto 3 milioni e 150mila euro per la protezione a mare della nuova passeggiata in prossimità di via Lamboglia, poi avevamo ricevuto 2 milioni e mezzo per quanto riguarda la costruzione del sottopasso di Peglia e adesso, con vera sorpresa ed è molto favorevole, è arrivato il finanziamento di 1.360.693,38 euro per la costruzione di un nuovo centro servizi per anziani” - sottolinea Scullino - “Spero che il commissario proceda all’avvio di queste gare, però la cosa più importante, che è la passerella, è ferma perché è necessario un costo importante e quindi bisognerà accendere un mutuo flessibile con la cassa depositi e prestiti che di conseguenza farà perdere oltre un anno di tempo”.