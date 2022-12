Federazione civica: "Finalmente anche Ventimiglia avrà un centro per anziani" (Foto)

"Finalmente anche Ventimiglia avrà il suo primo vero centro per anziani, con nuovi servizi di assistenza". Lo annuncia la Federazione civica a conferma del grande lavoro fatto attraverso molti dei suoi componenti che hanno occupato ruoli di primo piano nella precedente amministrazione, come gli ex assessori Tiziana Panetta e Matteo De Villa e gli ex consiglieri Maurizio Rea e Giuseppe Palmero.

"E' stato infatti ottenuto, vincendo un altro bando all'interno del Pnrr, un nuovo contributo per il nuovo centro servizi per anziani per l'intero importo richiesto 1.360.693,38 euro. Un ringraziamento" - precisano dalla Federazione civica - "deve essere rivolto agli uffici comunali e ai loro dirigenti/funzionari e allo staff del sindaco che ha coordinato la richiesta. Il ringraziamento va esteso anche all'allora assessore ai servizi sociali Eleonora Palmero anche se non partecipa alla Federazione civica. Quello che è giusto è giusto".

"La nuova struttura speriamo sia presto realizzata, il progetto è già allo stato esecutivo ed era stato approvato, potrebbe quindi essere presto lanciata la gara. La nuova importante struttura sarà realizzata in adiacenza alla palestra GIL, lato via Veneto. Dalla Federazione civica rimarcano l'importanza che accanto all'importante ruolo politico ci sia una squadra di persone competenti e capaci, come aveva in precedenza l'ex sindaco Scullino" - conclude.

(Nelle foto una prima bozza di progetto preliminare, poi reso esecutivo dall'architetto Andrea Folli)