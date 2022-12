Infrastrutture sociali: dal Pnrr fondi per Pigna, Vallecrosia e Ventimiglia

Pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per l’investimento Pnrr "Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”. L’investimento, con una dotazione complessiva di 500 milioni di euro, finanzia interventi per la costruzione o la rigenerazione di infrastrutture sociali (spazi socio-culturali, strutture sociosanitarie, spazi educativi etc.) e l’erogazione di servizi sociali e culturali.