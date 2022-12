Agricoltura: il vice Presidente della Regione ha esposto al Ministro Lollobrigida le priorità della Liguria

Primo incontro del vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana con il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida nella Commissione Politiche agricole di oggi, giovedì 15 dicembre.

“Un confronto costruttivo insieme agli altri assessori regionali – spiega il vice presidente Alessandro Piana – in cui noi abbiamo sottoposto all’attenzione del Ministero diverse priorità per il settore agricolo della Liguria. Tra queste, la necessità di ampliare la dotazione finanziaria del PNRR sui contratti di filiera, tra i più richiesti, una più snella e chiara governance del Piano strategico nazionale della PAC (Politica Agricola Comune) per lasciare alle Regioni maggiori risorse e diverse linee guida sui principali asset dell’agricoltura ligure. Penso in particolare alla valorizzazione del florovivaismo, differenziandolo sempre più dai prodotti di altre parti d’Europa anche a livello di comunicazione, con specifici sistemi di certificazione legati alla sostenibilità, e la necessità di maggiore rappresentatività nell’ambito della pesca, settore così colpito dalla crisi e dalle misure europee. Proposta anche la realizzazione di progetti pilota per incrementare il ricorso alle assicurazioni e ai fondi mutualistici in caso di eventi eccezionali, che non possono essere gestiti solo in emergenza con fondi straordinari”.