Maltempo sulla nostra provincia: picco massimo a Rocchetta con 63 millimetri, in lieve rialzo i corsi d'acqua

E’ una perturbazione che sta finalmente ridando ‘fiato’ alle riserve d’acqua della nostra provincia, dopo mesi di siccità e scarse piogge. Già nei giorni scorsi qualche pioggia e anche un po’ di fiocchi di neve, hanno colpito la nostra zona ma quella di oggi è finalmente una buona perturbazione.

Piove anche sulle alture e, per ora, la neve si registra solo a Colle Melosa e Monesi nella nostra provincia mentre, sul resto del territorio piove. Nevica invece in tutto il basso Piemonte, in particolare sulle località sciistiche dove il manto ha raggiunto in alcuni casi anche i 70/80 centimetri. Ma, attenzione perché nevica anche in pianura e sull’autostrada A6 Savona-Torino, da Millesimo e lungo il tratto fino a Torino. A Cuneo, ad esempio, sono già scesi 15 centimetri che hanno coperto l’intera zona pianeggiante. Al momento, per fortuna, non si registrano problemi o danni causati dal maltempo.

Una perturbazione che si attenuerà tra qualche ora ma che, sulla nostra provincia ha portato questa situazione, alle ore 17: il piccolo massimo si è registrato a Rocchetta Nervina con 63 millimetri, seguita da Dolceacqua con 60, Ceriana e Apricale 58, Montalto Carpasio 57, Bajardo 56, Pigna 52, Airole e Borgomaro 51, Dolceacqua 49, Dolcedo 48, Castelvittorio e Ventimiglia 47, Triora 42, Pontedassio 41, Pieve di Teco 39, Col di Nava 38, Pornassio 37, Sanremo 34, Imperia e Diano Marina 31,

Dopo diversi mesi, la precipitazione in atto quest’oggi ha portato a un lieve aumento per i corsi d’acqua della nostra provincia che, tornano a innalzarsi per la pioggia caduta nelle ultime ore. Si tratta, in tutti i casi di rialzi minimi, che seguono cali enormi degli ultimi mesi e, quindi, ampiamente sotto i livelli di guardia.

L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è salito a +0,73: in questo caso ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero è salito a -0,01 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Anche il torrente Argentina è cresciuto ma a Montalto a 1,97 (livelli di allerta a 5 e 7); in località Merelli a 1,10 (livelli di 3, giallo, e 4,5, rosso).

Il torrente Armea, a Sanremo, è a quota 0,26 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è a 1,00 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) e a Dolceacqua 0,84 (giallo a 4 e rosso a 5). Infine il Roya: ad Airole a 1,52 (giallo 3,9 e rosso a 5) e a Ventimiglia 0,04 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Le temperature non sono state particolarmente fredde: nel pomeriggio la minima si è registrata a Nava con 0,5, seguita da Poggio Fearza con 0,7, Apricale 4,3, Pornassio 4,6, Pieve di Teco 5,3, Ranzo e Montalto Carpasio 5,6, Verdeggia 5,8, Borgomaro 6,6, Pontedassio 6,7, Bajardo 6,8, Triora 7, Castelvittorio e Airole 9, Dolcedo 9,5, Seborga 9,6, Pigna 9,7, Imperia 9,9, Rocchetta Nervia 10,1, Diano Marina 10,7, Ventimiglia 11,1 e Sanremo 12,7.

Ovviamente le temperature tenderanno a scendere nelle prossime ore mentre la perturbazione continuerà a colpire, seppur in modo attenuato, almeno fino alle prime della mattina di domani, quando permarranno condizioni di instabilità dopo il passaggio della perturbazione con possibili locali rovesci o temporali. Sono previsti venti settentrionali moderati con locali rinforzi nelle prime ore della notte in progressiva attenuazione. Mare molto mosso per onda da Sud-Ovest. Le temperature caleranno lievemente.

Sabato e domenica è previsto un deciso miglioramento con ampie schiarite ma con temperature in diminuzione. Sabato sera venti in rinforzo dai quadranti settentrionali sul centro della regione, localmente rafficati.