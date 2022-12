San Bartolomeo al Mare: scioperi, venerdì niente refezione scolastica, scuolabus non garantito per la Secondaria e sospeso per la Primaria

L'Ufficio Assistenza Scolastica del Comune di San Bartolomeo al Mare comunica che, a causa degli scioperi che coinvolgeranno anche trasporti e scuola, venerdì prossimo non avrà luogo il servizio di refezione scolastica per gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di San Bartolomeo al Mare.

Per lo stesso motivo, non sarà garantita l’esecuzione del servizio scuolabus per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado e, non essendo assicurato il regolare svolgimento delle attività didattiche, è sospeso il servizio scuolabus per gli alunni della Scuola Primaria di San Bartolomeo al Mare.