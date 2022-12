Il reparto cinofili della Questura di Imperia incontra gli studenti tra i banchi di scuola

Gli operatori della Questura di Imperia, con l’ausilio dei cinofili, hanno trascorso la mattinata tra i banchi di scuola.

In attuazione di una proficua collaborazione con gli istituti scolastici della provincia, tesa a diffondere la cultura della legalità, è stato affrontato il tema dell’uso degli stupefacenti.

In particolare l’incontro con i ragazzi è stato mirato alla divulgazione delle conseguenze giuridiche e sulla salute derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

L’atmosfera è stata poi alleggerita dall’intervento dei cinofili che hanno presentato quel settore specialistico della Polizia di Stato, destando la curiosità degli studenti.

“Questo intervento si innesta in un’attività di costante sensibilizzazione dei più giovani che risulta un efficace strumento di prevenzione dei più gravi fenomeni di devianza sociale” dichiarano gli organizzatori dell'incontro.