Ventimiglia: ecco i risultati del sondaggio politico, se non si candida Scullino il più 'papabile' è Guglielmo Guglielmi

Nei giorni scorsi sono stati molti i ventimigliesi raggiunti da telefonate per un sondaggio sulle prossime elezioni Amministrative di Ventimiglia. E in molti si sono chiesti chi e per conto di chi era stato promosso.

Per il momento sappiamo solo che è stato redatto da ‘Quorum’, un istituto di ricerca quantitativa e qualitativa che è anche un'agenzia di comunicazione politica e di strategia per campagne elettorali, un'azienda di formazione.

In vista delle elezioni comunali del 2023, all’interno di un progetto di sondaggi sui comuni che andranno al voto la prossima primavera, ‘Quorum’ ha svolto a fine novembre un sondaggio (500 casi, telefonico, con un margine d’errore del +/- 4,4%) a Ventimiglia per testare il polso della situazione politica in città.

La prima domanda riguardava la eventuale fiducia nell’ex Sindaco, Gaetano Scullino, e nell’ex Presidente del Consiglio, Andrea Spinosi: dalle risposte si evince come i ventimigliesi giudichino positivamente l’ex amministrazione comunale: quasi i due terzi dei ventimigliesi apprezzano il lavoro svolto (62,8%), e questo si riflette anche sulla popolarità dell’ex Sindaco Gaetano Scullino: conosciuto da tutti i ventimigliesi (il 98,1% dichiara di conoscerlo), ha la fiducia di oltre la metà di loro (56,8% tra chi lo conosce); solo il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha un apprezzamento superiore in città (67,8%), mentre gli altri esponenti politici locali testati nell’indagine (Guglielmi, Sismondini, Bertolucci, Sciandra, Di Muro, Panetta e Mazzola) riscuotono tutti un apprezzamento anche sensibilmente inferiore.

Secondo i ventimigliesi quali sono le cose da fare? Viabilità, sicurezza e immigrazione sono i tre temi più critici nella vita della città, indicati rispettivamente dal 33,2%, dal 28,6% e dal 24,6% dei ventimigliesi, temi che potrebbero avere già una risposta in due proposte che hanno acceso il dibattito politico in città: la realizzazione di una passerella ciclopedonale e la riapertura del centro di accoglienza di Campo Roja. In entrambi i casi, i cittadini si schiera in maniera compatta a favore delle proposte: l’83,5% a favore della passerella ciclopedonale, a fronte di un 4% di contrari, mentre l’80,3% è a favore della riapertura di Campo Roja, a fronte di un 10% di contrari.

Anche il centro di accoglienza per i migranti è stato al centro del sondaggio e il risultato è sorprendente, visto che tra i favorevoli e 'abbastanza' favorevoli, si raggiunge il 70% dei consensi. Se si aggiunge un 11,7% di 'nè favorevoli, nè contrari' sia arriva a un semi plebiscito, visto che tra contrari e 'abbastanza contrari' si arriva solo al 10%.

Le prossime elezioni: Scullino leggermente favorito in una partita molto aperta: nel corso dell’indagine, l’Istituto Quorum, sulla base di quanto visto nelle rassegne stampa cartacee e on line delle ultime settimane, ha deciso di ipotizzare quattro scenari di voto al Sindaco per la prossima primavera. L’apprezzamento nei confronti di Gaetano Scullino si trasforma in voti: per quanto candidato civico e quindi senza l’appoggio esplicito di nessuna forza nazionale, l’ex Sindaco è sempre in testa al primo turno, con percentuali comprese tra il 35,0% e il 41,0%. Il suo è voto personale, come si può notare dal fatto che se il suo posto fosse preso dall’Assessore Tiziana Panetta, questa si fermerebbe al 3,2%.

Una rinuncia alla candidatura di Scullino garantirebbe una vittoria al candidato del centrodestra Guglielmo Guglielmi, commercialista ed ex Assessore al primo turno con il 56,2% dei voti. Quest’ultimo in ogni caso è la figura più competitiva tra i papabili candidati di centrodestra testati da Quorum, ottenendo (con Scullino ricandidato) il 31,3%: più di Simone Bertolucci (28,9%) e Marco Mazzola (22,0%). Silvia Sciandra, candidata sostenuta dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle otterrebbe un consenso compreso tra il 25,1% e il 26,8%, ma arriverebbe al 30,1%, ben lontana da Guglielmo Guglielmi, se al posto di Scullino si candidasse Tiziana Panetta.

Infine, il civico Gabriele Sismondini, con una sua lista civica, si fermerebbe tra il 7,4% e il 10,5%, molto lontano dai due primi candidati ammessi al ballottaggio.