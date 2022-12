Sanremo: torna oggi il 'Natale Itinerante' al Borgo. Canti, allegria e doni per i bambini nel noto rione

Si svolge oggi, giornata di Santa Lucia, la terza edizione del ‘Natale itinerante’ organizzato dalla parrocchia dell'Annunciazione al Borgo di Sanremo.

Don Massimo Crotta, l'organista Raffaella, alcuni membri della corale Santa Cecilia e altri del coro voci bianche dell'Annunciazione con alcuni bimbi del catechismo, porteranno canti, allegria e doni in tutto il rione del Borgo.

Il primo ‘giro’ è fissato per le 14 con il ritrovo in chiesa e la discesa verso il bivio del Borgo. Quindi il saluto alle scuole materne del rione e, alle 16.30, il ritrovo alle elementari. Quindi la discesa in via Martiri, e attraverso strada Borgo, il passaggio in via Pietro Agosti.

Il secondo giro partirà sempre dalla chiesa, alle 19.45. Quindi si percorrerà strada Borgo Tinasso per arrivare sulla piazza del Borgo, il primo tratto di via Galilei (dalle scuole a via Ramella) e, successivamente il secondo tratto, dal bivio del Borgo in poi.



(in basso la locandina con il programma dettagliato)