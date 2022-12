Bordighera, investita da un furgone sull'Aurelia novantenne francese

Nella serata di oggi una donna francese di 90 anni è stata investita da un furgone lungo la via Aurelia, all’angolo di via Diaz, a Bordighera. Alla guida del mezzo un uomo che fortunatamente non ha riportato traumi.

A prestare i soccorsi sono intervenuti l'Automedica Alfa3 e un equipaggio di Ponente Emergenza.

Per le ferite riportate la donna, che stava attraversando al di fuori delle strisce pedonali, è stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso dell'Ospedale di Sanremo. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

Allertati i carabinieri per i rilievi.