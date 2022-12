Sanremo: venerdì prossimo la presentazione ufficiale dell'indirizzo musicale del 'Liceo Cassini'

Sarà presentato venerdì prossimo, nell'Aula Magna del Liceo ‘G.D. Cassini’, a Villa Magnolie, l'evento di presentazione ufficiale alla cittadinanza dell’appena costituito indirizzo musicale della scuola sanremese.

Unico ‘Liceo Musicale’ della provincia di Imperia, ha aperto le porte agli studenti proprio con l’avvio dell’anno scolastico in corso. Fortemente voluto dal compianto Dirigente, Claudio Valleggi, e sostenuto con altrettanta convinzione dalla nuova dirigente Mara Ferrero, l’indirizzo musicale del ‘Cassini’ verrà inaugurato alla presenza di numerose autorità, con la partecipazione e l’esibizione dei docenti e degli studenti della classe prima musicale.

L’evento, che si gioverà anche della collaborazione degli studenti che formano l’ufficio stampa del Liceo, sarà allietato dalla presenza di ospiti d’eccellenza, venuti al ‘Cassini’ per salutare la nascita del quarto indirizzo, così strettamente legato alla vocazione culturale e musicale della città e della Regione Liguria.

Tra gli ospiti il vice Presidente della Regione Liguria Alessandro Piana: “E’ un momento importante per la città del Festival – commenta il Vice Presidente Piana - che ha dato i natali e ospitato così tante figure di spicco del panorama musicale, abbracciando diversi generi. Penso anche a personalità come Demo Bruzzone per la musica di carattere, di cui ricorre il centenario della nascita e che tanto ha dato alla didattica, oppure agli artisti che proprio a Sanremo hanno trovato consacrazione. Favorire un percorso formativo come questo in Italia significa riscoprire le proprie radici, permettendo ai ragazzi sia una formazione musicale approfondita sia una formazione culturale di tipo liceale”.

“E’ fondamentale – termina Piana - ampliare il bacino di giovani ‘musicalmente alfabetizzati’, così come dare la possibilità a tutti di orientarsi professionalmente alla musica con supporti adeguati a perseguire traguardi di eccellenza. Ringrazio i dirigenti, i docenti e tutti i ragazzi impegnati in questo percorso di studi, che va ulteriormente a impreziosire la ricca e qualificata offerta formativa del Liceo Cassini”.