Sabato ‘Porte Aperte’ agli istituti Fermi e Marco Polo di Ventimiglia ed Eugenio Montale di Bordighera

Giornata di ‘Porte Aperte’, sabato prossimo agli istituti ‘Enrico Fermi’ e ‘Marco Polo’ di Ventimiglia ed ‘Eugenio Montale’ di Bordighera.

Nel corso dell'iniziativa, genitori ed alunni delle scuole secondarie di primo grado, potranno visitare l'istituto, incontrare docenti ed alunni, avere informazioni relative ai corsi di studio, provare gli strumenti e fare esperienze di laboratorio. Tutto ciò, in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

Gli orari saranno i seguenti:

- Enrico Fermi e Marco Polo in via Roma a Ventimiglia, dalle 9 alle 18;

- Eugenio Montale in via Cagliari a Bordighera, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.