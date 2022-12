Eletto il nuovo Direttivo della Confcommercio della Città di Imperia: presidente confermato Marco Gorlero

È stato eletto il nuovo Direttivo della Confcommercio della Città di Imperia. Presidente è stato confermato Marco Gorlero. Consiglieri sono stati eletti Alessandro Bellotti (CMP- Quicksilver ), Caratto Riccardo (Oreficeria Caratto ), Marzia Chiariello (Marzia C.), Simon Pietro Motzo (Ristorante La Ruota), Filippo Berio (Gioielleria Oreficeria Berio), Dario Ghiglione (Villa Giada spEace Resort), Laura Semeria (Enoteca Ristorante Il Grappolo), Antonella Aimo (Aimo Profumo & Moda) e Marco Remaggi (Ristorante Lucio a Casetta).

Sottolinea il presidente Marco Gorlero: “Per prima cosa ringrazio i colleghi per la fiducia che hanno ancora una volta voluto riporre nella mia persona e a loro garantisco un rinnovato impegno a sostegno della categoria. Un ringraziamento va anche ai consiglieri uscenti per il lavoro che hanno svolto e che comunque resteranno sempre parte attiva all’interno della famiglia di Confcommercio. Un benvenuto ai nuovi componenti del Direttivo con i quali sono certo inizieremo da subito un proficuo lavoro di squadra".

"Lo scorso mandato - termina Gorlero - è stato caratterizzato dall’emergenza pandemica e in ultimo dalla crisi legata ai costi dell’energia. Da qui riparte l’impegno per questo nuovo mandato, che fra gli obbiettivi si pone quello di rinvigorire il tessuto commerciale cittadino, anche con nuove iniziative e progettazioni per migliorare l’appeal commerciale della nostra città e del nostro entroterra”.