Molini di Triora: parametri dell'acqua non conformi, ordinanza di non potabilità per la frazione di Glori

Da venerdì scorso, a causa delle analisi sui campioni di acqua potabile dell’acquedotto di Glori (frazione di Molini di Triora in Valle Argentina), che non corrispondono ai valori prefissati, l’acqua non è potabile.

Proprio per questo è stata emessa un’ordinanza dal Sindaco del Comune, per la quale l’acqua dovrà essere utilizzata per usi potabili esclusivamente previa bollitura.

Nel frattempo sono state predisposte un’adeguata clorazione dell’acqua erogata e la ricerca delle cause del superamento del valore rilevato, in modo da ripristinare la qualità dell’acqua degli acquedotti.