Ventimiglia: dopo tensioni e polemiche rilasciati i permessi per la Coop di via Tacito, fine lavori tra un anno

Aveva suscitato clamori e problemi in Consiglio comunale, ora è stato rilasciato il permesso di costruire un fabbricato commerciale, nella zona tra via Tacito e vico Arene a Ventimiglia a ‘Coop Talea Spa’.

Si tratta di una convenzione stipulata con il Comune e che prevede che la Coop realizzi opere pubbliche di riqualificazione di via Tacito, via Don Bruno Corti e vico Arene (che diverrà pedonale), con il rifacimento dei marciapiedi, numerose piantumazioni e nuovi arredi urbani, oltre al collegamento carrabile tra via Cabagni Baccini e via Tacito.

E’ previsto anche un nuovo parcheggio pubblico sul tetto del fabbricato commerciale per oltre 60 posti auto, usufruibile 24 ore su 24, fortemente voluto dall’Amministrazione precedente per sopperire alla carenza di parcheggi nel quartiere. Il valore complessivo dei lavori pubblici che l’Amministrazione ha pattuito con Coop Talea, a totale carico del privato, è di oltre un milione e mezzo e cambierà il volto di una area per decenni rimasta in stato di abbandono e degrado.

Ottenute in conferenza dei servizi dall’Amministrazione, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Samuele De Lucia, anche delle cautele a favore dei residenti, come il monitoraggio acustico dell’attività e le schermature al piano primo a tutela della privacy. Oltre alle urbanizzazioni a carico del privato, il Comune incasserà un’ulteriore somma di circa 150.000 euro.

Dal Comune viene sottolineato “Si tratta di un’operazione urbanistica che dunque, alla fine del suo percorso, può dirsi proficua per quanto pattuito in convenzione e di notevole interesse per il quartiere, che sarà così rivalutato ed in gran parte rinnovato”. I lavori partiranno nei primi mesi del 2023 e dovrebbero concludersi entro un anno.