Montegrosso Pian Latte: rinnovato il consiglio direttivo della Pro Loco, parole d'ordine "determinazione e consapevolezza"

La Pro Loco di Montegrosso Pian Latte ha rinnovato venerdì scorso il suo consiglio direttivo: secondo quanto previsto dal nuovo statuto è formato da 7 membri.

Il primo consiglio direttivo, della cosidetta ‘Era del Terzo Settore’ è formato da un gruppo affiatato di soci (con alcune conferme e nuovi inserimenti), deciso a percorrere la strada tracciata dai precedenti direttivi attraverso azioni costruttive per la comunità, tra le quali il consolidamento dei precedenti interventi di sistemazione e manutenzione dell'immenso patrimonio naturalistico, la promozione della gastronomia tipica (l'autentica Cucina Bianca), la riscoperta e la custodia delle tradizioni, l'incremento della coesione sociale.

"Le parole d'ordine di questo mandato – evidenzia la Pro Loco - sono due: determinazione e consapevolezza. Determinazione nel voler definire progetti a lungo termine che possano concretamente accrescere l'offerta turistica del nostro borgo e, contemporaneamente, offrire nuovi servizi ai residenti, migliorandone di fatto la qualità della vita. Consapevolezza degli effetti che le nostre azioni possono produrre in termini di valorizzazione del territorio, affluenza turistica del nostro borgo, accrescimento dello spirito di collaborazione all'interno della nostra comunità”.

Questi i componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Graziano Viazzo (Presidente), Alessandro Cordeglio (Vice Presidente), Elisa Sciandini (Segretaria), Adriano Maglio, Matteo Maglio, Sandra Maglio e Luigi Pacini (Consiglieri).

Il lungo periodo di emergenza, dovuto alla pandemia, ha di fatto ‘scombussolato’ i ritmi e, in parte, distrutto la gioia dello stare insieme, rendendo quindi difficile coinvolgere attivamente le persone nelle nostre azioni e proposte. Il nuovo Consiglio Direttivo ha già cominciato a pianificare le attività del mandato quadriennale, consapevole che la sola forza dei suoi membri non sarà sufficiente: "Nostra intenzione è quella di istituire al più presto dei gruppi tematici di intervento/lavoro aperti a tutti coloro che offriranno la loro disponibilità per mettersi in gioco insieme a noi, per e con la comunità".