Imperia: Tamponi, martedì chiuso il Molo San Lazzaro per esercitazione

Asl1 informa l'utenza che domani, martedì 13 dicembre 2022, il Molo San Lazzaro di Imperia, area in cui si effettuano i tamponi molecolari di screening Covid, sarà chiuso all'utenza per via dell'annuale esercitazione di sicurezza a cui saranno interessate tutte le forze dell'ordine e le forze di pubblica assistenza. In base alle necessità per l'esercitazione programmata, verrà valutata la riapertura il giorno 14 dicembre 2022. Pertanto gli utenti che necessitano di tampone molecolare, possono rivolgersi ai centri di Taggia Stazione Ferroviaria e Bordighera Ospedale Saint Charles.