Sanremo: grosso masso si stacca dalla parete e precipita sulla strada in zona Pian della Castagna (foto)

Un grosso macigno si è staccato ieri sera dalla parete della montagna poco prima di Pian della Castagna.

Il masso dal peso di diversi quintali è finito sulla strada senza, per fortuna, causare danni a veicoli o persone. Subito sul posto è intervenuta la Polizia Locale, allertata da un automobilista, che nell'immediatezza ha fatto intervenire la reperibilità comunale per rendere il più visibile possibile l'ingombro sulla strada.

È stata inoltre inviata una comunicazione urgente all'ufficio competente per rimuovere il macigno e mettere in sicurezza la parete rocciosa.