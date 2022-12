Vallecrosia, i consiglieri Perri e Simonetta: "Il verde pubblico è un palese fallimento di quest’amministrazione”

"Il verde pubblico è un palese fallimento di quest’amministrazione”. Lo dichiarano a gran voce i consiglieri comunali di Vallecrosia Fabio Perri e Giovanna Simonetta dai banchi della minoranza in seguito al progetto proposto dall’assessore Antonino Fazzari insieme al consigliere Denis Perrone: “Adotta un’aiuola”.

“Quest’amministrazione è totalmente miope ed estranea a quello che dovrebbe essere il verde pubblico. Quest’amministrazione distrugge il verde pubblico trasformandolo in spianate di cemento e asfalto. Adesso viene lanciato dall’assessore e dal consigliere il progetto ‘Adotta un’aiuola’, per forza, visto che gli alberi vengono tagliati tutti! Adotta un’aiuola nasce circa 10 anni fa e quante aiuole sono state adottate sino ad oggi? Solo una dal CIV Vallecrosia al Centro, a quale facciamo i complimenti, che a spese loro hanno sistemato l’aiuola del centro sul solettone e dove, sempre a spese dei commercianti, per Natale metteranno un gruppo a suonare. Riteniamo che bisogna smetterla di chiedere i soldi ai cittadini per fare quello che invece dovrebbe fare un’amministrazione attenta” - sottolineano i consiglieri.

“Per i fuochi d'artificio è stato chiesto un contributo alle associazioni e alle imprese, per il verde chiedete ai cittadini di occuparsi delle aiuole, per le manifestazioni chiedete alle associazioni di farle a spese loro, ma basta! Tutte queste realtà vanno aiutate dall’amministrazione, non spennate!” - commentano - “Tornando al verde, siete ormai l’amministrazione che taglia alberi come se non ci fosse un domani, i giardini diventano parcheggi e le aiuole vengono realizzate con asfalto e pietre bianche o autobloccanti. Non ci sono più giardini dove la natura la faccia da padrona, quando Vallecrosia potrebbe essere un parco verde”.

“Noi chiediamo ormai da anni che vengano tutelati il verde, l’arredo urbano e la pulizia, ma sono sempre parole al vento. Oggi ci rendiamo conto, senza fare troppe parole visto che basta girare per la città, che al di là dei grandi progetti portati avanti da questa amministrazione, altro non si è visto, in alcune parti della città quest’amministrazione" - concludono i consiglieri - “invece di riqualificare ha distrutto”.