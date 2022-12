Piscina Cascione, Pd Imperia: "Ennesimo lavoro non svolto nella maniera adeguata"

"Apprendiamo da numerose segnalazioni giunte lo stato di completa fatiscenza della piscina Cascione nonostante i recenti lavori che ne hanno determinato una lunga chiusura negli ultimi anni" - fa sapere il Pd Imperia in merito alla piscina Felice Cascione.

"Un'infrastruttura sulla quale il Pd cittadino è sempre stato attento e ha più volte sollecitato l'Amministrazione comunale interrogandola sui numerosi ritardi in occasione dei lavori di rifacimento di tetto e vasche" - sottolinea il Pd cittadino.

"Constatiamo che si tratta dell'ennesimo lavoro non svolto nella maniera adeguata e che a pochi mesi dalla sua realizzazione sono presenti evidenti segni di cedimento, basta passeggiare sotto i portici cittadini per rendersene conto con le numerose piastrelle danneggiate, o chiedere di esaminare le immagini della videosorveglianza per capire che molte delle telecamere installate siano fuori uso, e da ultimo ammirare con infinita tristezza il teatro Cavour più volte annunciato in imminente apertura ma le cui porte rimangono chiuse da troppo tempo" - conclude il PD città di Imperia.