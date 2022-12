Bordighera: mensilità del fondo di solidarietà della Giunta alla Banda Musicale Borghetto San Nicolò

Una mensilità del fondo di solidarietà della Giunta Comunale di Bordighera è stata donata alla Banda Musicale Borghetto San Nicolò a sostegno di 'Tuttinclusi', progetto di formazione musicale e di sensibilizzazione alla cultura dell’inclusione. L’incontro è avvenuto questa mattina a Palazzo Garnier; presenti per l’Amministrazione il sindaco Vittorio Ingenito e l’assessore Stefano Gnutti e per il sodalizio la presidente Tiziana Sasso ed il direttore Luca Anghinoni.



“Con Tuttinclusi la musica, che di per sé è un linguaggio universale e potentissimo, diventa strumento di condivisione e di crescita: i risultati sono straordinari e traspaiono dall’entusiasmo travolgente con cui i ragazzi si dedicano allo studio e all’esecuzione in concerto - commenta il Sindaco Vittorio Ingenito -. Ogni contributo della Giunta è stato donato con convinzione, ma oggi siamo particolarmente felici di poter dare il nostro piccolo aiuto ad una iniziativa unica e di grandissimo valore. Grazie a Tiziana Sasso, a Luca Anghinoni, a tutti coloro che collaborano a Tuttinclusi e ai giovani musicisti”.



Il contributo, pari a 600 euro, viene costituito mensilmente con parte dello stipendio di Sindaco ed Assessori per essere devoluto a realtà ed iniziative dedicate al tessuto sociale e al territorio.​