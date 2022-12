Bilancio preventivo, cibo sintetico e situazioni di povertà tra i punti all'ordine del giorno del consiglio comunale di Taggia

Il consiglio comunale di Taggia è stato convocato in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per mercoledì prossimo alle 18:30.

Verranno trattati i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Presa d'atto verbali seduta precedente

2. acquisizione compendio immobiliare ex Area24/Park24 - approvazione bozza atto compravendita definitivo e nulla osta alla sottoscrizione.

3. Ratifica delibera di G.C. n. 193 del 3/11/2022 avente ad oggetto: "Bilancio preventivo per il triennio finanziario 2022/2024 - 6ª variazione"

4. Ratifica delibera di G.C. n. 214 del 22/11/2022 avente ad oggetto: "Bilancio preventivo per il triennio finanziario 2022/2024 - 7ª variazione"

5. Adesione all'iniziativa promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico

6. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare "Progetto Comune" in merito alle iniziative che l'amministrazione intende adottare per fronteggiare le situazioni di criticità e povertà che si manifesteranno certamente nei prossimi mesi.