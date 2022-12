Ventesimo anni della 'Caterina Pizzio - Alberto Rovera': domani il concerto della 'Open Orchestra'

In occasione delle celebrazioni dei 20 anni di attività della Fondazione ‘Caterina Pizzio – Alberto Rovera’ che si terranno a Taggia presso la sede in via Soleri 11, tornerà ad esibirsi la OpenOrchestra diretta da Marco Reghezza.

Il concerto è previsto domani alle 16:30, nella vicina chiesa dei SS Fabiano e Sebastiano. L'ingresso è libero. “Colgo l'occasione - dice Rosangela Vivaldi, presidente della Fondazione - per ringraziare l'OpenOrchestra che ha subito colto l'invito di esibirsi a Taggia in questa particolare occasione che vede concretizzarsi il pensiero del nostro fondatore Ezio Rovera: sostenere i giovani, offrire loro opportunità e promuoverle attivamente sul nostro territorio”.

Gli impegni della OpenOrchestra proseguiranno il 16 dicembre al Teatro Centrale di Sanremo, il 22 presso la chiesa di San Nicolò di Calice Ligure e il 7 gennaio a Cervo. Il gruppo strumentale ha ottenuto in ottobre il I° Premio all'European Music Competition di Moncalieri. Marco Reghezza è docente di Teoria, Analisi e Composizione presso il Liceo Musicale ‘Bruno’ di Albenga.