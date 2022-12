Sanremo: domani al Tennis Club San Martino inaugurazione campo di Pickleball

Se pensavate che con il Padel, che sta imperversando anche nella nostra città, fosse finita l’ampia offerta per i fanatici della racchetta vi sbagliavate. Da oggi infatti sarà possibile cimentarsi con il gioco del Pickleball. Questo nuovo gioco, nato nel 1965 negli Stati Uniti, è già uno degli sport più amati Oltreoceano (giocano a PB Bill Gates, Leonardo di Caprio, George & Amal Clooney, the Kardashians) e la sua popolarità sta sconfinando nel Vecchio Continente e proprio a Sanremo domani sarà inaugurato un campo adatto per praticare questo sport nella struttura del Tennis Club San Martino, sito in via Privata Scoglio. A spiegare il funzionamento sarà la maestra di tennis Rosalba Vido, ex campionessa italiana negli anni ’70 e giocatrice della Federation Cup.



Ma cos’è il Pickleball? Si tratta di uno sport di racchetta che combina elementi di tennis, padel, badminton e ping pong. È facile da apprendere, dal ritmo veloce e divertente da giocare grazie ai lunghi tempi che possono verificarsi durante una partita. Inoltre, qualsiasi utente può iniziare rapidamente a praticare questo sport, poiché le regole sono semplici e la dinamica del gioco e dei colpi è meno impegnativa dal punto di vista fisico rispetto ad altri sport come il tennis. Uno dei vantaggi del pickleball è che si tratta di uno sport adatto a tutti, indipendentemente dall'età o dalle condizioni fisiche, per cui è considerato uno degli sport più inclusivi esistenti.



Per saperne di più e provare a cimentarsi in questo nuovo gioco domani ci si può recare dalle 14.30 alle 17 al Tennis Club San Martino (segue merenda). Unico requisito richiesto: la voglia di divertirsi!



(la locandina in basso)