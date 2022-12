Maltempo ancora per alcune ore sulla nostra provincia, nel weekend sole ma la prossima settimana torna la pioggia

Il maltempo andrà avanti ancora per qualche ora sulla nostra provincia, per lasciare spazio alle prime schiarite nel tardo pomeriggio di oggi. Le precipitazioni, che si sono susseguite da ieri, hanno portato tra i 10 e i 40 millimetri di pioggia. Non molti ma che, oltre a corrobare le riserve d’acqua lasciate asciutte da mesi di siccità, non hanno creato problemi di frane o smottamenti.

Il picco massimo (alle 11) si è registrato a Ceriana con 39 millimetri caduti da ieri. La piccola località dell’entroterra di Sanremo è seguita da: Borgomaro e Badalucco 37, Triora 36, Diano Marina e Pontedassio 34, Montalto Carpasio 32, Dolceacqua, Pigna e Rocchetta Nervina 31, Imperia 30, Pieve di Teco e Sanremo 28, Apricale e Ventimiglia 27, Pornassio 25, Airole 21, Bajardo 11.

Corsi d’acqua e torrenti si sono leggermente innalzati ma, ovviamente, nulla di preoccupante vista l’esigua precipitazione che ha fatto parte di una perturbazione atlantica che, ancora adesso sa solcando la nostra provincia, spostandosi verso Est. La neve sta colpendo solo le cime più elevate della nostra provincia, tra cui Colle Melosa e Monesi, con qualche fiocco anche a Verdeggia, frazione di Triora. Nevica invece copiosamente sul basso Piemonte, dove le piste da sci di Limone, Prato Nevoso, Artesina e Frabosa Soprana stanno già accogliendo molti appassionati dello sci.

Il tempo, come detto, tenderà a migliorare nelle prossime ore, con l’estensione delle schiarite per domani e domenica quando sarà il sole a farla da padrone sulla nostra provincia. Unico neo saranno le temperature che tenderanno a scendere. Molte delle minime nell’entroterra toccheranno lo zero e altre scenderanno addirittura sotto mentre, sulla costa oscilleranno tra 6 e 10 gradi. Lunedì ulteriore discesa con minime vicino allo zero anche nelle zone più basse.

Un inverno che si sta avvicinando e che si farà sentire la prossima settimana con possibili nuove piogge sulla nostra provincia, in preparazione alle festività di fine anno.