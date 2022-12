Tornano con la brutta stagione i soliti problemi della Riviera Trasporti: insorgono i sindacati Ugl e Faisa

“Con l'arrivo della brutta stagione si ripresentano i soliti problemi che da anni affliggono la Riviera Trasporti. Come ben risaputo è sotto gli occhi di tutti il parco mezzi è vetusto e ogni giorno gli utenti devono subire i disagi che si vengono a creare a causa di questo (corse saltate,mezzi senza riscaldamento/aria condizionata in estate in parecchi mezzi in oltre piove pure all'interno) insomma un vero terno all'otto per chi si deve servire del trasporto pubblico locale”.

Intervengono in questo modo i sindacati Ugl e Faisa, sulla situazione della Rt, che prosegue: “Questa situazione – proseguono è diventata esasperante per il personale comandato sui turni di guida che oltre a dover subire un maggior carico di lavoro per la mancanza di organico quindi di conseguenza l'impossibilità di poter fruire delle ferie accumulate negli anni e costretta a lavorare in condizioni disastrate aumentando enormemente il livello di stress”.

“Vorremmo ricordare – terminano - che per una maggiore sicurezza dei passeggeri il personale dovrebbe lavorare in condizioni dignitose per cercare di non peggiorare la già tragica situazione. Chiediamo che la situazione venga risolta in tempi brevi”.