Sanremo: venerdì prossimo Open Day alla Pascoli, "Occasione per visitare la scuola e conoscere offerta formativa"

Il 16 dicembre, alle ore 17, si terrà l’Open Day della Scuola Secondaria di primo grado “G.Pascoli” di Sanremo. La Dirigente scolastico, Anna Maria Fogliarini, i docenti ed alcuni studenti delle classi terze saranno presenti a scuola per accogliere gli alunni delle classi quinte e i loro genitori.



"Sarà l’occasione per visitare gli ambienti della scuola, conoscere l’offerta formativa, i laboratori e le numerose attività didattiche proposte: gli insegnanti e i ragazzi illustreranno i progetti, le strategie innovative che contraddistinguono l’Istituto e saranno a disposizione dei visitatori per rispondere ad eventuali quesiti. Vi aspettiamo numerosi!" - fanno sapere dall'Istituto.