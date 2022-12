“Coltiva piante da collezione”, un ventimigliese tra i 'Soliti Ignoti' di Amadeus (Foto)

Un ventimigliese ha preso parte al game show “I soliti ignoti – Il ritorno” su Rai Uno, condotto da Amadeus, come un “solito ignoto”.

Nella puntata trasmessa ieri sera, infatti, vi era anche Lorenzo, un 27enne proveniente da Ventimiglia, che era l'ignoto n° 7 e aveva con sé un passaporto del valore di 15mila euro.

I concorrenti Giovanni e Luigi, due fratelli provenienti da Monte San Pietro in provincia di Bologna, incerti tra i mestieri rimasti (“Spiega la geologia sul web”, “Fa preventivi in officina”, “Coltiva piante da collezione” e “Ha un’azienda che produce torroni”), hanno sentito l'indizio: "Sono morto dal ridere quella volta che ho usato l'elio per modificare la mia voce; gli altri mi trovano strano quando mi offendo molto facilmente; la terra per me è tutto". Alla fine i partecipanti gli hanno abbinato l’identità “Spiega la geologia sul web” ma non hanno indovinato, visto che la risposta esatta era “Coltiva piante da collezione” e così hanno perso un totale di 18mila euro.