Bordighera: nel prossimo Consiglio la sub-concessione del Saint Charles, il pensiero del Consigliere Trucchi

Numerose le pratiche all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale ma, Giuseppe Trucchi di ‘Semplicemente Bordighera’ interviene su una proposta molto importante e che necessita di qualche approfondimento.

Si tratta del rinnovo della concessione già attiva da molti anni con la quale il Comune di Bordighera attribuisce l'utilizzo dell'Ospedale Saint Charles alla Asl 1 Imperiese con approvazione a sub-concedere il complesso Ospedaliero e i fabbricati accessori.

“In sintesi il Comune – sottolinea Trucchi - in qualità di proprietario dell'Ospedale, concede alla Asl 1 la possibilità di utilizzarlo per creare o mantenere servizi sanitari ospedalieri prevedendo altresì la possibilità che la Asl sub-conceda l'immobile a enti terzi anche privati,ovviamente mantenendo il vincolo della destinazione sanitaria. Normalmente la approvazione di questa pratica non dovrebbe creare alcun problema,essendo ovvio che la struttura ospedaliera debba essere gestita da una Azienda con specifica competenza sanitaria,così come sicuramente è Asl 1, in modo diretto o eventualmente anche tramite collaborazione di soggetti privati che si muovano lungo le direttive dettate dall'interesse pubblico. A questo punto si apre però un interrogativo molto importante. Sappiamo da anni,per la precisione quasi 5, che Regione Liguria ha deciso di dare in gestione privata il Saint Charles e ha steso un bando di gara vinto nel 2018 dall'unico concorrente presentatosi (lo stesso era stato fatto per Albenga e Cairo ma li tutto è saltato)”.

“Sappiamo – prosegue - che al bando di gara non ha mai fatto seguito un contratto tra Regione, Asl e privato. Sappiamo che negli ultimi anni sono stati decisi numerosi rinvii, formate numerose commissioni e svolte molte riunioni. Sappiamo che pochi mesi fa il Direttore Generale Asl 1 comunicò formalmente la rinuncia a firmare un contratto e si dimise. Sappiamo che a tutt'oggi siamo in attesa di capire le reali possibilità della firma di un contratto che permetta l'ingresso del privato con l'inizio della attività di Pronto Soccorso e di tutti i reparti per legge aggregati allo stesso. Di fronte a tutte queste informazioni penso sia utile fermarsi un attimo a riflettere in Consiglio Comunale e chiedere,prima del voto favorevole alla concessione alla Asl con diritto di sub-concessione, precisazioni e assicurazioni sullo stato di avanzamento del contratto e sulla sostenibilità dello stesso”.

“Credo doveroso – termina Trucchi - per i consiglieri comunali esigere finalmente chiarezza per poter con convinzione autorizzare la concessione. Credo sia venuto il momento in cui la Amministrazione di Bordighera e la Giunta Comunale,al di la di legami di partito,pretenda finalmente chiarezza sul contratto con i privati esigendo dati certificati e dettagliati sul piano economico finanziario che discende obbligatoriamente dal bando di gara ed esigendo chiarimenti circostanziati sui motivi di impedimento alla firma del contratto. Tutto questo chiederò venga messo a verbale nel prossimo Consiglio Comunale”.