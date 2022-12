Festa dell’Immacolata: i nostri consigli su cosa fare e dove andare in provincia di Imperia all'inizio del 'ponte'

Oggi è la Festa dell’Immacolata, una festa speciale, anticipatrice del Natale, dove in famiglia ci si dedica agli addobbi e inizia la corsa ai regali. Ma cos’è e perché si festeggia? Si tratta di una ricorrenza che affonda la radici nel lontano 1854 quando papa Pio IX, l’8 dicembre di quell’anno, promulgò un dogma che sancì come la Vergine Maria sia stata preservata dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. Una bolla papale che mise fine ad anni di dispute anche molto violente e caratterizzate da reciproche accuse di eresia. La diatriba fu chiusa una volta per tutte con la bolla Ineffabilis Deus dove si legge che "la beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, per una grazia e un privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale". Da qui l'Immacolata Concezione che si celebra appunto l'8 dicembre.



Ma questa data segna, come detto, l’inizio delle giornate dedicate ai preparativi per il Natale: si decora l'albero di Natale, si inizia a preparare il presepe e si pensa ai doni andando in giro per i negozi addobbati a festa. In questa giornata sono tanti gli appuntamenti pensati per grandi e piccini. Ecco quindi un vademecum sugli eventi di quest’oggi da non perdere.

Iniziamo da Imperia dove alle 16 in via Cascione a Porto Maurizio l’appuntamento è con ‘Suoni di Natale’ che vedrà l’arrivo di Babbo Natale che, a bordo della sua Harley Davidson, distribuirà palloncini colorati e caramelle. Nella stessa via sarà installata una cassetta per le letterine di Babbo Natale affiancata da un laboratorio per aiutare i bimbi che devono ancora prepararla. Alle 17 ‘I Flautonauti’, diretti dal Maestro Marco Moro, si esibiranno sulla balconata del Teatro Cavour. Seguirà lo spettacolo per bambini con il Teatro dei Mille Colori con Babbo Natale e la Renna Rudolf in Piazza Serra. La Family Band Gospel Choir è invece il gruppo che si esibirà 18.30 nella Chiesa parrocchiale dell'Annunziata di Montegrazie.

A Sanremo, oltre il divertimento che può offrire il Luna Park su piazzale Carlo Dapporto e lo spettacolo del cabarettista Leonardo Manera ospitato al Roof Garden del Casinò Municipale, ci si può spostare a Coldirodi per assistere all’inaugurazione dell’esposizione di presepi artigianali ‘Sulla via dei Re Magi’ e delle immagini a tema in piazza San Sebastiano, nella chiesa di San Sebastiano e nell'Oratorio di Sant'Anna.

A Diano Marina si potrà assistere ai tradizionali Presepi Stilizzati realizzati dalla Famia Dianese nei giardinetti di Piazza Dante e in Piazza Papa Giovanni XXIII

Una vera e propria festa religiosa è quella in programma a Vallecrosia, alle ore 11, con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Antonio Suetta al Santuario Maria Ausiliatrice. Oltre alla celebrazione, dove si procederà alla benedizione della statua di Maria Ausiliatrice, sono previsti giochi e laboratori per i più piccoli.

‘Melodie nelle Vie’ sono quelle che si spargeranno nella città alta di Bordighera per far sì che gli aiutanti di Babbo Natale, posizionati in via Della Loggia, aiutino i bimbi nello scrivere la letterina di Natale che sarà possibile poi imbucare nella Buca delle lettere posizionata nei Giardini del Palazzo del Parco. Concluderà la giornata il concerto della pianista Veronica Rudian nell’ex Chiesa Anglicana alle ore 21.

Ad Ospedaletti l’appuntamento è alle 17.30 in Piazza Europa con ‘Un brindisi sotto l'Albero’: si potrà degustare panettone accompagnato da un brindisi a cura dell'associazione ‘U Descu Spiaretè’. Il tutto allietato dalla musica della Banda di Pompeiana.

La giornata dell’8 dicembre a Santo Stefano al Mare culminerà alle 17.30 con l’accensione delle luminarie e l’esibizione del coro dei bambini diretto da Cristina Colancecco, che regalerà a tutti i passanti e a Babbo Natale, la perfetta colonna sonora. Il tutto sarà arricchito dalla conduzione dello showman dianese Gianni Rossi e dalla magica partecipazione di Elfi, Angeli sui trampoli e tanto zucchero filato per tutti.

A Civezza è previsto alle 21, al forum Gianmarco Ricca, un concerto-tributo a Francesco Guccini a cura di Massimo Chinelli (chitarra e canto), Alessandro Badino (basso), Walter Lulli (piano), Giovanna Capello (voce narrante).

Piazza Vittorio Emanuele II a Pontedassio alle 14.30 si animerà con folletti, fatine ed elfi trampolieri, uno spettacolo di Fortunello e Marbella con degustazione di una merenda preparata dai volontari della Pro loco con cioccolata calda. Alle 17.30, oltre all’accensione dell’albero di Natale, Santa Claus arriverà dal Polo Nord, a bordo del suo trenino, passando prima nelle frazione di Bestagno, Villa Viani e Villa Guardia.

Ovviamente non mancheranno i mercatini con le loro luci sfavillanti: ci sono stati segnalati a Ventimiglia in via Aprosio, a Santo Stefano al mare in piazza e a Castellaro nella piazza della Braia e dintorni.



Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.