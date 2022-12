Sanremo: 'Esploratori del mondo', al nido d'infanzia 'La Nuvola' presentata la progettazione del nuovo anno

Al nido d’infanzia La Nuvola, gestito dalla cooperativa ‘Nuova Assistenza’, in occasione della riunione con i genitori è stata presentata la progettazione per l’anno educativo 2022-2023 dal titolo ‘Esploratori del mondo’.

L'equipe educativa ha scelto di incentrare il tema del progetto sul ‘viaggio’, dando così la possibilità ai bambini di viaggiare ‘virtualmente’ alla scoperta di alcuni paesaggi e culture allestendo una stanza immersiva, dove per ogni Paese visitato verrà allestito lo spazio e attivata una proiezione che porterà i bimbi ‘fisicamente’ nel luogo prescelto. Terminata la riunione, nel laboratorio dedicato alle famiglie si è pensato di far costruire ai genitori, la valigia che i bambini porteranno con loro durante questi viaggi virtuali.

Sguardi intenti, grande fantasia ed ecco che gli scatoloni si sono trasformati in valigie e piccoli trolley per i piccoli esploratori. Al risveglio, i bambini con aria stupita e visibilmente emozioni hanno raggiunto i genitori che già abitavano gli spazi del nido per proseguire con un laboratorio adulto-bambino, in cui tutti i protagonisti hanno personalizzato la propria valigia con stoffe, carta colorata, fili di lana e una propria fotografia.

I più piccoli del nido con le loro famiglie hanno invece utilizzato la valigia come contenitore per il trasporto di palline colorate, hanno interagito con i genitori giocando con macchine fotografiche e binocoli a lenti colorate realizzati con materiale di recupero. È stato un pomeriggio all’insegna di sorrisi, di scambi e di serenità terminato con la condivisione della merenda.