Economia: Veronica Russo (FdI) “Al Ministero l'iter per riconoscimento igp dell'oliva Taggiasca”

“A risposta della mia interrogazione di oggi che fa seguito al mio ordine del giorno presentato sei mesi fa, mi dà grande soddisfazione aver avuto conferma da parte dell'assessore all'agricoltura che presso il Ministero delle Politiche Agricole sta proseguendo l'iter per il riconoscimento IGP dell'oliva taggiasca e che la prossima settimana è in programma un incontro col ministro Lollobrigida per comprendere lo stato di avanzamento della pratica”. Lo ha detto il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Veronica Russo a margine del Consiglio regionale di oggi.

“Inoltre lo stesso ministero – prosegue - non ha chiesto ai proponenti chiarimenti o integrazioni per la richiesta che non dovrebbe quindi subire rallentamenti. Avere questo marchio rappresenta uno strumento per la tutela, la valorizzazione e la promozione sia per le nostre pregiatissime olive che per la difesa della tradizione secolare e del tipico paesaggio ligure terrazzato. Esso sarà un punto di forza per i nostri olivicoltori e associazioni di categoria del Ponente”.

“Il mio interessamento per questa pratica - conclude Veronica Russo - sarà sempre alto: l'oliva taggiasca è un prodotto di eccellenza della terra di Liguria che deve essere conosciuto, esportato e soprattutto consumato in tutto il mondo ”.