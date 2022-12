Ventimiglia: Erica Cusumano, alunna della 4E del Fermi-Polo-Montale, agli europei di O.C.R. (obstacle course race) di Budapest del 2023

Le attività sportive nei tre plessi Fermi-Polo-Montale, sotto la dirigenza della dott.ssa Antonella Costanza, hanno il compito di offrire agli alunni una serie di proposte diversificate: dalla pallavolo al calcio, dal pin pong al badminton, dal walking al trekking, dalla ginnastica artistica all’aerobica, dal tiro con l’arco al tiro con la fionda, O.C.R. (obstacle course race).

I docenti di Scienze Motorie del 'Fermi-Polo-Montale' hanno strutturato moduli didattici e sportivi, in maniera variegata per aumentare il bagaglio motorio degli alunni in modo adeguato, rispettoso delle singolarità e delle attitudini di ogni allievo.

“L’obiettivo – spiegano dall’Istituto - è di sviluppare negli studenti una personale cultura, legata all’acquisizione di sane regole di vita, educare la mente attraverso le attività sportive, insegnare a controllare la propria emotività e motricità, istruire a sapersi mettere in relazione con gli altri, acquisire i giusti concetti di correttezza e rispetto dei ruoli e delle regole. Le attività sportive sono dunque gli strumenti per aiutare le ragazze e i ragazzi ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica, e che li stimolino a trovare le strategie per affrontare e superare le proprie difficoltà.

La finalità è di aiutare le ragazze e i ragazzi a vivere la competizione come momento di verifica di sè stessi e non come scontro o aggressione dell’avversario e di creare in loro le condizioni perché ci sia un’educazione alla competizione e si sviluppi la capacità di vivere correttamente la vittoria ed elaborare la sconfitta, in funzione di un miglioramento personale.

Un’altra priorità della nostra programmazione didattica è di favorire l’inclusione anche degli studenti più deboli e disagiati, nei confronti dei quali va posta una particolare attenzione, in ragione del notevole contributo che l’attività sportiva può portare ad una loro integrazione scolastica completa nonché alla loro crescita umana.

QUALIFICAZIONE AGLI EUROPEI 2023 DI O.C.R. PER UN’ALUNNA DELL’ISTITUTO SOCIO-SANITARIO

Durante l’ultima gara di campionato italiano di O.C.R. (obstacle course race), Erica Cusumano, un’alunna della 4E dell’istituto socio sanitario di Ventimiglia è riuscita a qualificarsi per l’ Europeo, che si terrà a Budapest nel Giugno 2023.

La disciplina affonda le proprie radici nel circuito militare, prevede un percorso tracciato di vario genere (boscoso, innevato, su spiaggia, fangoso ecc…) e di varie lunghezze (sprint, short, long), all’interno del quale bisogna superare vari ostacoli. Alcuni di questi sono più basici, come gli equilibri, i muretti e le corde che solitamente godono di più tentativi per essere superati; altri sono più tecnici, adottati anche dalle ninja Warrior, solitamente in sospensione ed a tentativo unico. Da regolamento l’atleta in gara dispone di ‘3 vite’ 3 bracciali fisici che verranno tagliati in caso di fallimento ostacolo; è indispensabile arrivare almeno con 1 bracciale per poter essere classificato, successivo parametro sarà la tempistica. Questa realtà non tutti sanno che non è lontana da noi, a Bordighera da qualche anno è nata la Life Revolution, A.S.D. in cui è cresciuta Erica, sia come Atleta, sia come Preparatrice Atletica, con un campo attrezzato totalmente rinnovato e all’avanguardia e un planning di corsi ampio in grado di accogliere dai bambini di 4 anni fino ad atleti di alto livello che hanno partecipato anche ai Mondiali”.