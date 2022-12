Veronica Rudian, la pianista venuta dalla Luna illumina il Natale di Bordighera

Giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 21 presso la ex Chiesa Anglicana, si terrà il concerto della pianista e compositrice Veronica Rudian, che “torna” idealmente a casa per accendere il Natale della sua città con Luce il suo ultimo album e un piccolo regalo della compositrice ai propri concittadini: «Ho accolto con gioia l’invito di tornare a suonare a casa mia, durante questo Avvento al Natale. Nonostante gli impegni che mi tengono lontana da Bordighera, sono felice di portare Luce e Un Dono per Natale, brano inedito mai inciso, che mi sembra perfetto da mettere sotto l’albero. Mi piacerebbe che fosse un abbraccio – conclude Veronica – e l’augurio per tutti di trascorrere serenamente il Natale. Il momento migliore per condividere questo brano che è una melodia dolce, che sa di casa e del profumo delle feste condivise in famiglia».

Veronica Rudian, sembra provenire dalla luna, eppure ha radici che affondano nella terra e nelle cose semplici della natura. La sua musica, istintiva e dal carattere forte, sembra contrastare con il suo aspetto etereo e fragile, ma la sua musica è delicata e dirompente allo stesso tempo e non può lasciare indifferenti. Le note sono le sue parole, la musica il suo mantello magico che la rende capace di superare qualunque paura e probabilmente di volare. Le sue composizioni traggono ispirazione dal rumore delle onde del mare, dai giochi del vento tra le fronde, dall’osservazione di quelle cose semplici di cui la natura ci circonda. Una pianista fuori dal comune che con la sua musica, contemporanea e new age, spalanca le porte alla fantasia, lasciando che i pensieri ci portino in quell’altrove sognato: una musica dove chi ascolta, può mettere le parole scrivendone la storia, facendola propria.

«La musica è pace e può pacificare l’anima ed i cuori. È il mio rifugio, un luogo sicuro dove ritrovarmi, dove sono certa di essere compresa. La musica è anche magia, qualsiasi nota vibrando, ha in sé colore che si diffonde in onde energetiche e magiche. Ogni singola nota tocca l’anima in modo diverso, regalandoci un caleidoscopio di emozioni che non posso non condividere con chiunque lo desideri, questa è la mia missione». Veronica Rudian