Taggia: alla scuola Mazzini di Levà lezione di musica speciale con la Banda Pasquale Anfossi

I bambini della scuola primaria G.Mazzini di Levà a Taggia hanno ricevuto una lezione di musica speciale con una delegazione della Banda Pasquale Anfossi. Alcuni del mebri della storica realtà musicale tabiese si sono presentati nel plesso per suonare e tenere una lezione speciale tra note, spartiti e simpatiche melodie.

La Banda Pasquale Anfossi è stata fondata nel 1856 e prende il il nome del famoso compositore tabiese. Da allora i musicisti che ne fanno parte prestano il proprio servizio musicale nei principali eventi civili e religiosi di Taggia e non solo. Oggi la banda è diretta dal Maestro Vitaliano Gallo.



Per i bimbi della scuola è stata l'occasione per familiarizzare con suoni e strumenti, oltre all'opportunità di poter vedere un po' più da vicino questo ensemble musicale, tra i corpi bandistici uno dei più storici ed importanti della provincia di Imperia. Per la Banda la possibilità di farsi conoscere ai più giovani e magari invogliare qualcuno di loro ad avvicinarsi a questo mondo musicale e sviluppare così il proprio talento.