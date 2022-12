Santa Barbara per la Guardia Costiera di Imperia: nel 2022 soccorsi in mare e numerosi illeciti

Nel corso del 2022 la Guardia Costiera di Imperia ha prestato soccorso in mare a 27 persone, ha eseguito 224 controlli sulla filiera ittica a tutela del consumatore finale, riscontrando 50 illeciti amministrativi.

Il bilancio è emerso a margine della cerimonia per Santa Barbara Protettrice della Guardia Costiera e della Marina Militare. I numeri di questo primo bilancio rientrano in un quadro di attività costante che vede impegnata i militari anche in un’intensa attività ambientale volta ad accertare e reprimere ogni forma di inquinamento generato in mare.

La cerimonia religiosa si è svolta ieri, presso la Chiesa Ave Maris Stella di Imperia Porto Maurizio. Per l'occasione la funzione religiosa è stata officiata da mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo della Diocesi di Albenga – Imperia. "L’evento, che ha visto la viva partecipazione delle locali autorità civili e militari, ha rappresentato un’occasione di aggregazione oltre che l’opportunità di condividere un momento di raccoglimento per rafforzare la fede ed al contempo alimentare il senso di appartenenza del personale della Guardia Costiera alla Forza Armata" - commentano dalla Capitaneria di Imperia.