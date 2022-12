Sanremo: oggi al Liceo Cassini primo corso per 'Guido bene, guido sicuro' e anche un'esibizione di minimoto (Foto e Video)

Primo appuntamento, questa mattina nella sede distaccata del Liceo ‘Cassini’ di Sanremo a Villa Magnolie per ‘Guido bene, guido sicuro!’, il progetto di educazione alla sicurezza in moto, organizzato dal Comune di Sanremo in collaborazione con il Comando della Polizia Municipale matuziana, la Federmoto (con Giulio Romei Presidente ligure) e il supporto della Prefettura.

Si tratta di un progetto che intende insegnare ai giovani la guida in sicurezza, in particolare a Sanremo, città molto frequentata dai motociclisti considerati tra i più vulnerabili sulle strade. Un corso dedicato agli studenti degli Istituti Superiori per favorire l'acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri sulla strada. E' svolto, su due sessioni, da istruttori della Federazione Italiana Motociclisti e operatori della Croce Bianca di Imperia, in collaborazione con la Polizia Locale del Comune di Sanremo.

La prima sessione di oggi, teorica, ha visto un incontro a scuola della durata, guidata dal vice Comandante della Municipale di Sanremo Erica Biondi Zoccai, con alcune immagini e filmati di supporto allo sviluppo della corretta posizione in sella, dei capi di abbigliamento tecnico, le regole del codice della strada e i principi di primo soccorso. E’ stata anche portata in aula una moto elettrica per esaminare direttamente quanto illustrato. Al termine i partecipanti sono stati chiamati a compilare un quiz di apprendimento, propedeutico alla fase successiva.

Oltre alla sessione teorica è stato anche il momento per vedere, sul piazzale antistante la scuola, una piccola esibizione di due motociclisti della nostra provincia, che hanno provato alcune evoluzioni a bordo di mini moto.

La sessione pratica prevederà, in un'area chiusa al traffico e adeguatamente attrezzata vengono riproposte tutte le situazioni che il rider affronta nella quotidianità: partenza, frenata, impostazione di una curva, ostacoli in carreggiata, manovre di emergenza, compresa una simulazione con ferito per il quale allertare i soccorsi.

Destinatari del progetto sono 221 studenti, suddivisi in quattro gruppi. Il progetto, promosso dal Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande e dal Consigliere di opposizione Luca Lombardi è sostenuto dal Sindaco Alberto Biancheri e dalle scuole matuziane, oltre che dal Comando della Municipale, che si occupa dell’educazione stradale ai più giovani.