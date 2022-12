Grande successo per il Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo Patrocinato dai Club Service della zona

Giovedì 1° dicembre, nella Sala Privata del Casino di Sanremo, ha avuto luogo un concerto dal titolo “Freschezza, varietà ed invenzione musicale: la personalità di Haydn” con la nostra Orchestra Sinfonica diretta da Damiano Tognetti e con l’esibizione della violinista russa Daria Nechaeva, nota artista di livello internazionale, la cui esibizione ha catturato il pubblico in sala, che le ha dedicato scroscianti applausi, rivolti anche al simpatico e versatile Direttore d’orchestra e a tutti i Professori della Sinfonica!



Questo prestigioso spettacolo si inserisce nel Progetto Armonia dell’Orchestra Sinfonica, sempre sensibile all’iniziative di solidarietà promosse dai Clubs Service - Lions Sanremo Matutia, Lions Sanremo Host, Fidapa, Soroptimist, Panathlon e Rotary Sanremo - ed il ricavato sarà devoluto all’Associazione “Effetto Farfalla” per la realizzazione del Progetto “Fuori Centro”. La socia lions Avv. Alessandra Solerio del club Sanremo Matutia, promotrice dell’iniziativa, ha presentato al numeroso pubblico della sala gremita per l’occasione, la Presidente dell’ Associazione “Effetto Farfalla”, Micol Tosello, ed il progetto sostenuto di individuazione e presa in carico del disagio giovanile, diffuso sul territorio cittadino, attraverso la messa a disposizione di educatori professionali e psicologi per un periodo di 22 mesi.



A sostegno di questo importante ed innovativo progetto saranno dedicati anche i prossimi appuntamenti musicali dell’Orchestra: il 7 Dicembre alle ore 21 dedicato ai “Concerti di Mozart per fiati” ed il 9 dicembre alle ore 17 “Da Mozart a Mercandante”, entrambi alla Villa Nobel, ed il 5 Gennaio 2023 al Casinò di Sanremo.



Sanremo 5-12-23

Lions club Sanremo Matutia- addetto stampa Mluisa Ballestra