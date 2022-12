A Villa Nobel di Sanremo, al via la 4ª edizione della 'Nobel Week 2022'

Anche quest’anno all’interno della magica atmosfera natalizia del gioiello matuziano in stile moresco, dal 5 al 13 di dicembre si terrà la Nobel Week. Giunta alla 4° edizione, sarà una settimana con un programma ricco di iniziative culturali presso Villa Nobel promosse da Prime Quality congiuntamente all’Associazione Internazionale Alfred Nobel Sanremo.

In particolare:

LUNEDì 5 DICEMBRE 18:30

Incontro “Parola ai giovani”: attraverso la lettura di alcune parole di cambiamento e riferimenti ai classici antichi, il cantautore vincitore del Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte 2015 Giovanni Caccamo e la scrittrice Cristina Dell’Acqua condivideranno con il pubblico percorsi e riflessioni su alcuni dei temi del Manifesto culturale sul #cambiamento frutto del progetto collettivo “parola ai giovani” con 15 simposi universitari in tutta Italia dalla domanda appello: “Cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo?”

Ingresso gratuito – posti limitati

MERCOLEDì 7 dicembre ore 21:00

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo presenta “Concerti di Mozart per fiati” con i solisti dell’Orchestra S. Cecilia di Roma: Andrea Oliva – flauto, Francesco di Rosa – oboe, Andra Zucco – Fagotto, Alessio Allegrini – Corno e Direttore

INGRESSO A PAGAMENTO Per info e biglietti https://www.sinfonicasanremo.it/

GIOVEDì 9 dicembre ore 17:00

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo presenta “DA MOZART A MERCANDANTE”

Programma del Concerto:

Wolfgang Amadeus Mozart

– Andante in do maggiore per flauto e orchestra Kv. 315

– Rondo in re maggiore per flauto e orchestra Kv. Anh 184

Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia n°1in mi bemolle maggiore Kv.16

Saverio Mercadante Concerto in Re maggiore per flauto e orchestra

Direttore e Flauto solista: MARIO CARBOTTA

INGRESSO A PAGAMENTO Per info e biglietti https://www.sinfonicasanremo.it/

SABATO 10 DICEMBRE ore 9:00

“Il cibo e le emozioni. Dalla nutrizione ai disturbi del comportamento alimentare” - Conferenza medica valida per crediti ECM – Ingresso GRATUITO – Iscrizione obbligatoria per i crediti ECM –

Per info: centrostudinobel.org - centrostudi@villanobel.it

SABATO 10 DICEMBRE dalle 18:30

Il culmine della Nobel Week con una serata evento dalla forte atmosfera natalizia tra mondanità, arte, cultura e scienza.

Inizio con una suggestiva rappresentazione itinerante all’interno delle sale di Villa Nobel del celebre balletto di Natale Schiaccianoci di Čajkovskij a cura della Scuola di Danza Città dei Fiori – coreografia di Romina Biasetti e voce narrante Simona Maccaferri.

A seguire, cena di gala con 5 portate gourmet dai sapori contemporanei con prodotti del territorio, realizzate in collaborazione con l’Istituto Alberghiero e servite nella splendida cornice della serra La Fenice di Villa Nobel.

L’introduzione alla serata sarà affidata al coro di Stoccolma, composto da 10 ragazzi e ragazze in arrivo dalla Svezia, che si esibiranno nei brani classici della tradizione di Santa Lucia.

Durante la serata il celebre pianista Arturo Stàlteri ed il divulgatore scientifico Massimiano Bucchi intratterranno gli ospiti con un omaggio ad Albert Einstein.

Menu

- Carpaccio di capasanta leggermente affumicata al legno di ciliegio su brunoise di ortaggi, con riduzione del suo corallo panna acida e frolla salata

- Tonno laccato alla soia e miele su crema di melanzane in scapece, e insalatina di carciofo spinoso d’Albenga

- Colurgiones al nero, ripieno di gamberi ,pinoli e ricotta, saltato al burro di crostacei su bisque profumata al lemongrass

- Pavée di pescato gratinato alle mandorle e arancia con fumet al curry e indivia brasata

- Zucca sciroppata al rabarbaro, gelato ai marroni, gelée di clementine e crumble al cacao

Dalla cantina:

- Champagne di benvenuto

- Noname in Assolo - Vermentino ligure ponente DOC - Altavia

- Dolceacqua superiore DOC- Rossese - Altavia

- Bolle – Moscato d’Asti DOCG

Il costo è di 100,00€ a persona bevande incluse.

PER INFO E PRENOTAZIONI:

tel / WhatsApp +39 388 8895908

Ufficio +39 0184 501017

Email info@villanobel.it

Sito internet www.villanobel.it