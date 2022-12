Ventimiglia: campagna elettorale già in bagarre, la Federazione Civica al centrodestra "Cosa si intende per discontinuità?"

La ‘Federazione Civica’, insieme di liste cittadine che è da poco nata a Ventimiglia, risponde al centrodestra che ieri ha annunciato (QUI) l’apparentamento con ‘Cambiamo’ di Giovanni Toti.

“Noi nasciamo per dare la possibilità a qualunque cittadino di fare politica per il bene della città – evidenzia la federazione – e prendiamo atto della posizione del centrodestra, condividendo che occorre arricchire di idee e contenuti e che occorra troncare con i personalismi del passato. Ma cosa intende, di fatto, il centrodestra per discontinuità rispetto a chi ha avuto incarichi nella precedente (solo in quella?) amministrazione? Si riferisce solo al candidato Sindaco, oppure estende a tutti i candidati consiglieri?”

“E' opportuno che venga chiarito – prosegue - soprattutto per non cadere nell'equivoco e per trasparenza nei confronti dei cittadini. Perché, se ci si riferisce agli uomini della politica che ha governato, i volti noti degli appartenenti ai partiti sono sempre gli stessi queste persone non potrebbero più candidarsi o governare, per il richiamato principio di discontinuità? Sarebbe utile un chiarimento, solo per capire e senza alcuno spirito polemico. La federazione Civica nasce perché il linguaggio verso i cittadini sia chiaro, perché gli intenti siano chiari, perché i programmi non siano solo promesse elettorali”.

“In chiusura – termina la federazione - un'ultima domanda: sono tutti d'accordo nel centrodestra unito sull'apertura di un centro umanitario di accoglienza? Perché leggendo i vari interventi dei singoli esponenti dei partiti risultano proposte completamente contrastanti”.