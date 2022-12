Sei collegamenti tra Ventimiglia e Cuneo sulla tratta del Colle di Tenda: ecco l'offerta di Trenitalia dall'11 dicembre

Nuova offerta invernale di Trenitalia anche per la Ventimiglia-Cuneo, la tratta che unisce Liguria e Piemonte attraverso l’unica via di collegamento sul Tenda, a causa della chiusura che si protrae da oltre due anni.

L’offerta sarà all’insegna di una mobilità sempre più integrata, multimodale e sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale. Si tratta della ‘Winter Experience 2022’, in vigore da domenica 11 dicembre e presentata ieri a Milano.

Saranno i sei collegamenti tra Ventimiglia e Cuneo e avranno orari più comodi per gli spostamenti quotidiani dei viaggiatori e per consentire agli sciatori di raggiungere le piste da sci della Riserva Bianca, a Limone Piemonte. I treni saranno anche attrezzati per ospitare ancora più bici, per offrire agli amanti del ciclismo di montagna (ma non solo) nuove opportunità di utilizzo dei treni della flotta del Regionale nel tempo libero e per turismo.

Dal 1° dicembre all’8 gennaio, gli amici a quattro zampe viaggiano gratis tutti i giorni su Frecce e Intercity. A bordo dei treni Regionali il cane al guinzaglio viaggia, dalla scorsa estate, senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia viaggiano gratis nel trasportino a bordo di tutti i treni.

Chi viaggia con la famiglia, a bordo di Frecciarossa, Intercity e treni Regionali può trovare posti dedicati ai passeggini. I Regionali Pop e Rock sono dotati anche di un’area nursery dedicata e del ‘poggiabimbo’.