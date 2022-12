Da Regione Liguria 45 mila euro al Comune di Bordighera per le manifestazioni estive e invernali

Da Regione Liguria un sostegno di oltre 45 mila euro per le iniziative turistiche estive ed invernali di Bordighera.

“Un contributo importante che riconosce l'impegno per l'organizzazione di manifestazioni che concorrono al miglioramento dell'attrattività del territorio regionale e al rilancio produttivo del settore - commenta l'amministrazione Ingenito - siamo profondamente consapevoli che il turismo è cruciale per la crescita della nostra città e per questo tanto abbiamo investito, creando nuove infrastrutture e puntando sulla promozione e sulla valorizzazione delle molteplici opportunità che Bordighera offre 365 giorni l'anno. Inoltre, certi di quanto contino professionalità e competenza, abbiamo scelto di essere affiancati da una società specializzata con cui abbiamo elaborato un piano strategico di sviluppo con orizzonte di medio-lungo termine e precise direttrici condivise al Tavolo del Turismo. Grazie a Regione Liguria per il fondamentale supporto”.