Ventimiglia: domani al Liceo Aprosio una serie di incontri e laboratori dedicati alla scienza

Si svolge domani, al Liceo Aprosio di Ventimiglia, una giornata dedicata alla scienza e alle sue molteplici espressioni.

L’appuntamento è fissato dalle 14.30 alle 18,30, con i dipartimenti di Matematica e Fisica, Scienze e Filosofia del Liceo che propongono ‘A PROpoSItO di scienza’, un’iniziativa dedicata a tutti gli appassionati con un ricco programma di attività, laboratori, esperimenti scientifici.

L’appuntamento è rivolto a tutte le persone curiose, che abbiano piacere di passare una giornata all’insegna della scienza e in particolare ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie che saranno guidati da studenti poco più grandi di loro nell’affascinante mondo della scienza. All’interno dell’Istituto gli alunni del Liceo proporranno esperienze che spaziano dall’astronomia, con i laboratori di Un fisico da star, alla biologia e alla chimica, passando per la matematica e la filosofia.

In programma attività ludiche. I partecipanti potranno cimentarsi in un Escape game matematico, nei classici giochi matematici ed in alcune esperienze di ingegneria applicata ai giochi con le automobiline. Uno spazio sarà dedicato alla metodologia CLIL, con esperienze proposte in lingua straniera. Arte e scienza si sposeranno nello spazio dedicato al teatro scientifico e alla danza: si potranno incontrare scienziati del passato, da Pitagora e Leonardo a Newton e Marie Curie, e scoprire il legame tra danza e matematica e fisica. Ospiti d’eccezione le allieve della Urban Theory school e del Conservatorie di Mentone.

Non mancherà la partecipazione dell’Associazione Stellaria, con l’osservazione ai telescopi o l’installazione del Planetario, mentre il dipartimento di Informatica dell’Università di Genova proporrà affascinanti attività di coding. Gli stand saranno aperti dalle 14,30 alle 19.