Vallecrosia: sabato prossimo all'Oratorio Don Bosco un pomeriggio di gioco in preparazione al Natale

Il Natale si avvicina e anche l'oratorio Don Bosco di Vallecrosia si sta preparando a viverlo al meglio e a trasmettere ai più giovani il senso di meraviglia che questa festa crea in grandi e piccoli.

Da sabato prossimo, e ogni sabato di dicembre dalle 15 alle 18, si potranno vivere dei pomeriggi di divertimento e gioco. Sarà allestito un piccolo villaggio in cui si potrà incontrare Babbo Natale ed imbucare la propria letterina, oltre a fare la foto. Si potranno fare vari giochi a premi come al Luna Park e assistere a spettacoli e momenti di animazione.

Il ricavato delle giornate sarà utilizzato dai Salesiani per mandare alcuni ragazzi alla GMG (Giornata Mondiale della Gioventù) a Lisbona, nell'agosto prossimo. Un modo per passare un pomeriggio in allegria e permettere a tanti ragazzi di vivere un'esperienza unica di fede e di vita.