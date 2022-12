Ventimiglia: domani e sabato raccolta alimentare a cura dei volontari della Croce Verde Intemelia

La Croce Verde Intemelia, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Ventimiglia, organizza una grande raccolta di generi alimentari da destinare alle famiglie e persone bisognose del comprensorio, in vista anche delle prossime festività natalizie.

I volontari saranno presenti, domani dalle 8 al Conad di frazione Latte e, sabato sempre dalle 8, al Carrefour di via Roma. Saranno presenti in divisa per informare le persone sull'iniziativa e sui prodotti ricercati, che in linea di massima sono: pasta, sughi, scatolame, farina, biscotti, olio, latte e prodotti a lunga conservazione. I generi alimentari raccolti saranno consegnati all'ufficio dei servizi sociali del Comune di Ventimiglia, il quale provvederà alla consegna.

Il Presidente Davide Pallanca, insieme al Consiglio Direttivo ed a tutta la forza attiva, si augura che l'iniziativa benefica raggiunga un profitto altissimo e ringrazia sin d'ora tutti coloro che contribuiranno, con un piccolo ed umile gesto, ad aiutare le famiglie in difficoltà.